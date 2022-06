Dopo settimane di rumors, è ufficiale: Gattinoni ha rilevato il 100% di Robintur Travel Group da Coop Alleanza 3.0. L’acquisizione comprende la capogruppo Robintur e le controllate BTExpert, EgoCentro, Conero Viaggi, Robintur Travel Partner, Via con Noi, Cherry For Fun e Orchidea Viaggi, portando nelle mani del Gruppo presieduto da Franco Gattinoni (nella foto) una realtà che nel pre-pandemia generava oltre 350 milioni di euro e che attualmente conta circa 400 dipendenti, dislocati tra la sede di Bologna, le agenzie di viaggi e le controllate.

Con l’operazione Gattinoni conta ora 800 dipendenti e si avvia verso un percorso di espansione, che ha come obiettivi il raggiungimento di un giro di affari di 700 milioni di euro e contratti commerciali per 1,3 miliardi di euro. “Siamo orgogliosi di comunicare al mercato questa operazione, perché permette l’unione di due gruppi turistici sani, che potranno fare massa critica migliorando l’efficienza, la competitività e il successo nelle diverse tipologie di business in cui operano – dichiara Gattinoni in una nota -. Vorrei ringraziare Coop per avere ritenuto Gattinoni la prima e unica opzione in esclusiva. Abbiamo acquisito una realtà solida, ramificata e coerente con le nostre strategie di sviluppo. Turismo, Business Travel e Mice potranno contare su nuove leve e occasioni di penetrazione”. Ma, aggiunge il presidente, “la scelta di Robintur è stata fatta anche per la stessa visione, gli stessi principi etici e valori. Abbiamo un progetto di crescita e non di ottimizzazioni. Il management di Gattinoni verrà integrato con il management di Robintur. Potremo favorire sinergie, coesione e spirito di squadra fra due aziende dalla forte identità e con dipendenti che nutrono senso di appartenenza, poiché per noi da sempre il fattore umano è ciò che fa la differenza”.



I piani



L’affaire Robitur consentirà al Gruppo Gattinoni di ampliare il business sulle reti nazionali Mondo di Vacanze e MyNetwork. Progetto che – tiene a precisare l’azienda milanese – si svilupperà in continuità, sia in termini operativi sia occupazionali e manageriali.



Nel nuovo consiglio di amministrazione di Robintur Travel Group rimarranno, perciò, in carica Stefano Dall’Ara, nel ruolo di presidente e Claudio Passuti in qualità di amministratore delegato e farà il suo ingresso, come consigliere, Tina Giglio.



“Ritengo che questa operazione abbia un’importante valenza strategica nel mercato – commenta Stefano Dall’Ara, presidente Robintur Travel Group -, con la nascita del leader indipendente del turismo organizzato, fortemente proiettato all’innovazione e quindi al futuro. Con questa scelta, oltre a valorizzare un expertise di Robintur Travel Group costruita in oltre 33 anni di vita del gruppo, le nostre colleghe e colleghi, insieme a quelli del Gruppo Gattinoni, potranno vivere una sfida molto stimolante: la costruzione di uno dei più grandi gruppi italiani del settore, come detto con una forte connotazione di indipendenza. Uno sforzo complesso ma indispensabile per guardare con maggiore serenità al futuro e proseguire nella nostra missione di offrire servizi convenienti e di alta qualità ai soci Coop, ai consumatori e alle imprese”.