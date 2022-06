Viaggi a livelli pre-Covid: la ricerca Europ Assistance

L’estate torna ai livelli pre-pandemia. A dirlo è la ventunesima edizione dell’Holiday Barometer Ipsos-Europ Assistance, che fotografa la ripartenza del turismo in Italia e nel resto d’Europa, nonché in Nord America, Australia e Asia.

Dopo due anni di incertezza legati alla pandemia, la ricerca evidenzia una grande voglia di viaggiare, con numeri in linea, se non addirittura superiori, a quelli del 2019. Il 76% (+9% rispetto al 2021) degli italiani intervistati – il 9% in più rispetto alla stagione 2021 – dichiara infatti che andrà in vacanza questa estate, contro il 71% della media europea. E il 36% del campione ha già prenotato il suo prossimo viaggio.



Cresce il budget

Aumenta il budget medio destinato alle vacanze. Rispetto all'anno scorso, la spesa media è cresciuta del 10% e si attesta a 1.740 euro, di poco inferiore alla media europea di 1.805 euro.



Le destinazioni

Vince ancora il turismo di prossimità. Oltre la metà degli italiani anche quest’anno resterà nel Belpaese (65%), ma tornano a crescere i viaggi oltreconfine: il 31% sceglierà infatti l’estero (+12% rispetto al 2021). Si confermano mete preferite la Spagna (per il 10% del campione), la Francia (7%) e la Grecia (6%).



Seppur la vacanza al mare resta sempre al primo posto nella stagioene calda con il 66% delle preferenze, crescono le città d’arte (22%, con un aumento del 5%).



Cresce anche il numero di chi si sposterà in aereo (il 30%, +12% rispetto al 2021). Ma l’auto privata resta ancora il mezzo più usato (58% del campione), seppure in calo di 12 punti.



Fra le diverse tipologie di sistemazioni, l’hotel si conferma la scelta preferita dai viaggiatori per il 44% degli intervistati (6 punti in più rispetto al 2021), seguito dalle case vacanza (alloggio preferito dal 29% degli intervistati, -4% rispetto all’estate scorsa).



Tornano gli stranieri

Estendendo lo sguardo oltre i confini nazionali, il numero degli europei che viaggeranno nell’estate 2022 è più alto rispetto ai livelli pre-pandemici e l’Italia si conferma uno dei Paesi con la crescita più consistente, insieme a Portogallo, Spagna, Polonia e Svizzera.



La Penisola si conferma la meta preferita di austriaci, tedeschi, svizzeri e polacchi, confermandosi tra le più amate dai turisti europei in Europa, insieme a Spagna e Francia.



Sul fronte delle abitudini di viaggio, secondo gli italiani il Covid-19 ha contribuito a modificare le richieste in fase di acquisto. E il 45% dei connazionali ritiene particolarmente importante dotarsi una copertura assicurariva per il Covid.