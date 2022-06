Porro, Travel Expert: “Per le agenzie una corsa a ostacoli”

di Amina D'Addario

Una ripartenza concreta che, però, deve ancora fare i conti con il “considerevole” aumento dei prezzi dei trasporti e dei servizi a terra. A riassumere l’andamento a due facce della stagione è Luigi Porro, co-founder di Travel Expert.



“Da metà aprile i numeri di quest'anno superano costantemente ed abbondantemente il pari periodo del 2019, che è il confronto naturale”. Ma se in termini di volumi e di destinazioni vendute si può parlare di un ritorno alla normalità, preoccupa invece “la situazione di difficoltà in cui versano gli attori della filiera, che - rileva Porro - costringe spesso noi agenti a un percorso a ostacoli per la conclusione di una vendita”.



A questo si aggiunge poi l’incertezza dei voli con i numerosi “disagi dovuti a modifiche operative, cancellazioni di Pnr soprattutto tra le low cost, ma anche sulla linea”. Aspetti, questi, che complicano il lavoro delle agenzie ma allo stesso tempo, aggiunge Porro, lo rendono “ancora più utile e imprescindibile per il cliente”.