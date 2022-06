Fto, incontro con Martina Nardi su Fis e rimborso voucher

Gabriele Milani, direttore generale di Fto, e Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera, si sono confrontati sul valore e il ruolo del turismo organizzato nella governance dei flussi turistici, sulla gestione dell’uscita dall’emergenza e sulle prospettive della ripresa alla luce dell’attuale scenario geopolitico.

Sul tavolo il tema della sterilizzazione dei periodi di integrazione salariale concessi dal decreto Sostegni-ter alle imprese. Una questione cruciale che ad avviso di Nardi potrebbe essere risolta più agevolmente ampliando il monte delle settimane fruibili.

Altro tema di confronto, il rimborso dei voucher in scadenza il prossimo ottobre, per individuare soluzioni finanziarie di supporto per le agenzie di viaggi.



Nardi ha definito il settore del turismo “centrale” nelle attività della commissione e offerto la propria disponibilità a recepire le istanze di Fto. Si impegnerà per individuare soluzioni utili a rendere pienamente fruibili le settimane di Fis al netto di quelle già godute col decreto Sostegni ter e modalità di rimborso dei voucher che tutelino i diritti dei consumatori e allo stesso tempo non gravino in maniera eccessiva sulle casse delle agenzie di viaggi.



Milani ha commentato: “Il nostro comparto ha anche un ruolo centrale nel business travel e per il turismo scolastico, però ha le capacità e le competenze per indirizzare le presenze non solo nelle città d’arte, ma anche nei borghi e nelle zone interne, oltre a essere in grado di assistere e garantire il viaggiatore nella fruizione dei pacchetti turistici”.