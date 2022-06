Viaggi d'affari in Uk oltre i livelli pre pandemia

Oltre il 20% dei business traveller inglesi sta viaggiando per lavoro più di quanto non facesse nel 2019. A rilevarlo è un sondaggio effettuato da World Travel Protection, secondo cui le aziende di dimensioni maggiori stanno riprendendo i viaggi più lentamente.

Ma nel trend generale si inseriscono anche valutazioni differenti: al di là della necessità di viaggiare, il 16% degli intervistati, come riporta travelmole.com, afferma di non voler viaggiare quanto prima della pandemia.



A influire sulla tendenza è anche l'arretrato: il 24% infatti ha affermato di avere viaggi in sospeso da recuperare risalenti al periodo della pandemia.