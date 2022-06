Oltremare vara l'ecommerce b2b per il turismo nautico

Passo in avanti del gruppo Caleidoscopio Oltremare sul turismo nautico. Il player annuncia l'approdo online dell'ecommerce b2b dedicato al settore. La piattaforma è accessibile dal sito di Scenario Italia. All'interno dello spazio online, come si legge nella nota diramata dal gruppo, è disponibile l'intera gamma dei prodotti Nautica estate 2022. Tra le mete e i porti d'imbarco, Palermo, Tropea, Portisco, Capo d'Orlando, Marsala, la Toscana, Napoli, le isole Eolie, Egadi, Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana, Giglio, Elba, l’arcipelago della Maddalena con Sardegna e Corsica.

Le proposte cabin charter consentono di trascorrere una vacanza in barca o catamarano con soggiorno in cabina con bagno privato, condivididendo il noleggio dell'imbarcazione con altri ospiti.



Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare Caleidoscopio, commenta: "L’e-commerce B2B è da anni un riferimento per le agenzie di viaggi che utilizzano i nostri servizi. Il grande successo del prodotto nautica e il momento storico ci ha imposto di adeguare ulteriormente gli strumenti e i canali digitali con cui sviluppare l'interazione con il mercato anche per un segmento in grande espansione come quello del cabin charter e del noleggio di catamarani e barche a vela, oltre per i tanti servizi che noi disponiamo a livello di incoming Italia. Grazie alla nuovissima release dedicata alla nautica, dotiamo le agenzie di uno tool intuitivo ed efficace con cui possono sentirsi a loro agio nell’affrontare un prodotto peculiare per il quale continuiamo ad offrire il massimo supporto in termini di consulenza via telefono e-mail tramite i nostri esperti".