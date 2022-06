Gattinoni, Fto: “Il Parlamento sta ascoltando le nostre proposte”

"Il Parlamento si sta mostrando sensibile alle rivendicazioni del settore". Franco Gattinoni, presidente Fto, accoglie con soddisfazione il fatto che, nell’iter di conversione del Dl Aiuti, la Camera abbia messo sul tavolo numerose proposte di modifica che raccolgono le sollecitazioni della federazione.

Le misure accolte

Tra le misure cui Fto tiene in particolar modo l’emendamento depositato da tutti i gruppi parlamentari che sterilizza i periodi di ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto, concessi dal Sostegni-ter, ai fini del computo delle settimane complessive previste dal Jobs act. “Si tratta - sottolinea Gattinoni - di una misura che darebbe respiro a tour operatori e agenzie di viaggi”.



Il Parlamento, inoltre, ha avanzato la proposta caldeggiata da Fto sul cosiddetto esterometro che, spiega Gattinoni, “proroga dal primo luglio prossimo al primo gennaio 2023 l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia dell'entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati e ricevuti nei confronti di soggetti esteri”.



La detassazione delle buste paga

I deputati convergono poi ampiamente sull’idea di detassare le buste paga del periodo giugno-settembre con una imposta sostitutiva al 10% e con una totale decontribuzione.

“Guardiamo con interesse anche ad altre modifiche – aggiunge il presidente Fto -, tra cui l’incremento del Fondo per il ristoro del Turismo organizzato istituito con il Dl Rilancio e l’aumento delle risorse per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori di agenzie di viaggi e tour operator vittime nel 2021 di una diminuzione media del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019”.



Le premesse sono buone ma ora, conclude Gattinoni, “contiamo sul fatto che il Governo saprà mostrare la giusta sensibilità rispetto alle sfide che ci attendono”.