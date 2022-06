Per il comparto delle assicurazioni di viaggio il momento è di fondamentale importanza, e la gran mole di richieste da gestire richiede grande capacità di adattamento, flessibilità e possibilità di ritagliare polizze ad hoc sulle esigenze del singolo cliente.

Ne è convinto il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia, che conferma come la partita si stia giocando sulla specializzazione e sulla messa a punto di condizioni in linea con i tempi. “La sfida si sviluppa sulla personalizzazione e sulla capacità di proporre prodotti nuovi sul mercato, cosa che abbiamo fatto ad esempio per clienti come Teorema Vacanze o Evolution Travel”.



Un altro punto sul quale insiste Masaracchia riguarda il rapporto con le agenzie di viaggi, veicolo fondamentale per proporre la polizza al cliente finale. “Le polizze devono essere di facile lettura, e devono essere in linea con la domanda del momento”. In questo senso Masaracchia evidenzia un trend emergente, che vede il ritorno dei clienti in adv. “Nel post-pandemia si assiste a un recupero del ruolo di consulenza e tutela garantito dai professionisti delle agenzie di viaggi. Per questo è oggi più che mai necessario che gli agenti siano in grado di spiegare i dettagli delle polizze che propongono”.



L’intervista completa, con le opinioni del manager sul futuro del comparto, è disponibile sull’edizione di oggi di TTG Magazine, online sulla digital edition.