Broccoli, Veratour: “Il nostro obiettivo è far crescere le agenzie Verastore”

Si apre una nuova fase per le Verastore. “Allo stato attuale sono circa 900 - ha spiegato Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour in occasione della convention Verastore -, con un’incidenza sul fatturato complessivo pari al 70 per cento. L’obiettivo, nel prossimo triennio, è di farle crescere numericamente, in modo da raggiungere una percentuale del 90-100 per cento del fatturato Veratour distribuito sul canale delle agenzie di viaggi”.

Obiettivo raggiungibile con nuovi investimenti, ma anche riscrivendo il patto di collaborazione con le adv che ne faranno parte e che si baserà su un tipo di contratto che prevederà o meno, a scelta dell’agenzia stessa, una serie di iniziative commerciali, di comunicazione e marketing, che determineranno il livello di ‘profondità’ dell’accordo. Non da ultima la formazione, con la creazione di una academy e di corsi a supporto dell’attività digital e social. S.P.