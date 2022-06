Potrebbe essere l’inizio di un taglio generale con il recente passato, la chiusura di un lungo capitolo Covid che aveva imposto nuove regole per chi viaggia in aereo e nuove policy per venire incontro alla precarietà del momento. Di sicuro la decisione presa ora da British Airways potrebbe aprire la strada ad altre mosse analoghe e gli oltre due anni di possibilità di cambi gratuiti del biglietto aereo diventare solamente un ricordo.

Il vettore del Gruppo Iag ha annunciato che verrà eliminata questa policy con fare pressoché immediato, lasciando quindi spazio ai diversi livelli di flessibilità in base alla tariffa scelta. La policy resterà attiva per le prenotazioni effettuate prima del 7 giugno ma solo per i voli fino alla fine di settembre, si legge su TTG Media.



"Offriamo una vasta gamma di tariffe per offrire una maggiore scelta ai nostri clienti e la stragrande maggioranza dei nostri biglietti offre già flessibilità – fanno sapere dalla compagnia -. Se il volo di un cliente viene cancellato, offriremo sempre loro una gamma di opzioni, tra cui un rimborso completo".