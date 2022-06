Il ritorno del lungo raggio in agenzia nella Travel Guide Stati Uniti-Canada, la mancanza dei piloti e il rincaro dei voli. L'Obiettivo X di Ota Viaggi e il modello AeroItalia. E ancora il RestArt di Gattinoni. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Travel Guide Stati Uniti-Canada

Un'area del mondo che è sempre una garanzia. Sempre e malgrado tutto. I tour operator che stanno tornando a riaffacciarsi sul lungo raggio stanno trovando in Stati Uniti e Canada una destinazione in grado di traghettare i numeri oltre la crisi… (continua nella digital edition)



Mancano i piloti: voli più cari

Per fortuna, dopo due anni di restrizioni, la voglia di viaggiare è tanta. Sembra essere questo infatti il fattore dominante che sta spingendo la ripresa delle prenotazioni del settore turistico in un contesto in cui i venti a sfavore arrivano da più direzioni… (continua nella digital edition)



Ota e l’Obiettivo X: il turismo che verrà

Protagonisti del mondo del turismo a confronto durante il talk show organizzato da Ota Viaggi in Sardegna, moderato dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista, nel corso dell'evento 'Obiettivo X'… (continua nella digital edition)



Il modello AeroItalia

La storia di AeroItalia? Nasce da una telefonata, una chiamata di German Efromovich che mi chiedeva se potevo fargli da advisor per una due diligence su una compagnia italiana. I risultati non erano stati positivi e allora è partita l'idea di cominciare da zero e creare un nuovo vettore". Parte così il racconto di Gaetano Intrieri… (continua nella digital edition)



Gattinoni, è tempo di RestArt

Tempo di RestArt: anche il Gruppo Gattinoni interpreta con una fiducia nuova il futuro e getta le basi per una ripartenza duratura. "Il 2022 rappresenta l'anno 'uno' per guardare avanti e programmare i prossimi 10-20 anni - commenta il presidente Franco Gattinoni… (continua nella digital edition)