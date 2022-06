Ha aperto a Bergamo la prima lounge firmata Cristanini Viaggi, punto chiave del progetto lanciato da Sandro Cristanini per ampliare e qualificare il business della sua agenzia di Novara.

All’interno della Cristanini Viaggi Travel Lounge che ha debuttato a Bergamo si muoveranno, infatti, i consulenti di viaggi che lavoreranno per l’agenzia e soprattutto sarà un luogo dedicato ai clienti, che potranno partecipare a eventi e incontri con tour operator, gruppi alberghieri, Dmc di alto e altissimo livello. Un modo, per la clientela di Cristanini, di avere un primo contatto con le realtà upper level che potranno vivere affidandosi all’agenzia per realizzare i loro viaggi.



“Sarà un punto di incontro per costruire viaggi tailor made – dice visibilmente emozionato Sandro Cristanini -, per avere appuntamenti dedicati, per far sentire il cliente protagonista del viaggio. Un luogo bello ed elegante, grazie alla collaborazione con Daytona e Dainelli architetti, che possa stimolare a vivere cose belle”.



Alla lounge di Bergamo, con la quale Cristanini vuole servire il mercato dell’Est milanese, e di Brescia e di Verona, ne seguiranno altre in Italia. “Non anticipo ancora nulla sulle città che ospiteranno le nostre strutture – dice il titolare – ma saranno ovviamente collocate in aree dove la nostra clientela ha più necessità di essere raggiunta”.



Il progetto consulenti

La lounge di Bergamo e quelle che seguiranno saranno anche la base operativa per il gruppo di consulenti di viaggi che Cristanini sta creando.



Si tratta di una rete per viaggi up e upper level dedicata a chi ha un portfolio clienti interessante, ma non ha più una base operativa o, ancora, non ha un backoffice per lavorare le pratiche.



“Non mi interessano i grandi numeri – dice il titolare – non sono alla ricerca di 100 figure: mi interessa l’eccellenza e su quella sto lavorando”.