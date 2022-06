Salario minimo: arriva l'ok dell'Europa

Trovato l'accordo in Europa sul salario minimo. Si tratta ancora di un primo passo, ma la norma inizia a prendere forma. La direttiva dovrà infatti essere approvata dal Parlamento Ue, che però non potrà avanzare emendamenti, ed essere ratificata dal Consiglio Ue. Solo a questo punto la palla passerà ai singoli stati che dovranno recepirla.

Insomma, come si evince dall'iter raccontato da ilsole24ore.com, i tempi per l'applicazione sono tutt'altro che brevi.



Il tema riguarderebbe soprattutto le piccole realtà imprenditoriali, dal momento che le realtà industriali si muovono su logiche di contrattazione differente che prevedono già livelli di retribuzione superiori a quello che sarebbe il salario minimo.



Presumibilmente a essere interessati potrebbero essere gli stagionali: del resto il tema delle retribuzioni per i lavoratori a termine è già sul tavolo da diverse settimane, considerando anche la carenza di forza lavoro segnalata da più parti.