Dalla Sicilia alla Liguria, le novità up level dell’estate di Halldis

Halldis arricchisce la propria proposta mare con new entry a Trapani, Ostuni e Celle Ligure. “Si tratta - spiega il ceo Michele Diamantini - di residenze accomunate da un profilo di qualità e da un approccio sostenibile e di tutela del patrimonio artistico”.

A Trapani Halldis ha inserito in portafoglio Villa Angelina, una villa d’epoca ai piedi del monte Erice e a pochi minuti dal mare. La struttura, circondata da un ampio giardino ornamentale e arricchita da un aranceto e un uliveto, mette a disposizione sette appartamenti dislocati in quelli che una volta erano i magazzini agricoli, recentemente rinnovati, e cinque suite all'interno della villa padronale.



Il palazzo storico

A conclusione di un restauro durato quattro anni, entra nel listino di Halldis anche lo storico Palazzo Ayroldi Carissimo di Ostuni, oggi denominato ‘Il Quinto Elemento Residence’, con 15 appartamenti eleganti. La fascia di mercato è medio-alta e la tipologia intercetta i gusti di una clientela straniera, che nella cittadina pugliese ha un riferimento importante.



A Celle Ligure, infine, la società propone Villa Zafferano, una struttura immersa nel verde con nove unità abitative, dal quadrilocale a villino, ideale per famiglie con bambini.



Prospettive positive per l'estate

Halldis gestisce circa 1.000 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee. “Siamo fiduciosi per questa estate - conclude Diamantini - e condividiamo le previsioni positive fatte da Demoskopica. Nell’anno in corso gli arrivi saliranno a 92 milioni e la spesa a 26 miliardi (+11,8%), anche se siamo lontani dai risultati del 2019. L’estate sarà fondamentale per il nostro settore: 30 milioni di italiani andranno in vacanza, c’è voglia di viaggiare dopo i due anni di pandemia”.