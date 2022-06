Il lungo raggio soprende. L'estate 2022 segna il grande ritorno dei viaggi d'Oltreoceano. Con una particolare attenzione per il Nord America.

Sul numero di TTG Magazine in distribuzione da oggi e sfogliabile anche online con la digital edition la Travel Guide Stati Uniti-Canada fa il punto su una delle aree che sta maggiormente attirando l'attenzione del turismo italiano.



Stagione in anticipo

Gli Usa stanno infatti trainando la ripresa del long haul, con un trend delle vendite che ha sopreso anche gli addetti ai lavori. Complice la ripresa dei voli dall'Europa in generale e dall'Italia in particolare, le prenotazioni non si stanno facendo attendere.



Ma la spinta di uno dei prodotti cardine per le agenzie di viaggi sta facendo tornare anche le prenotazioni anticipate, dopo due anni di last minute quando non last second.



