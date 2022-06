Successo per il webinar TTG sul Turismo Outdoor in Alto Piemonte. Il link per rivederlo e scaricare la Guida

di Paola Tournour-Viron

L’incremento della domanda per vacanze outdoor di taglio sportivo e culturale – che secondo gli Osservatori internazionali trainerà quasi il 50 per cento delle richieste per l’estate ormai alle porte - ha favorito il successo del webinar organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle ATL preposte alla promozione dei territori. Molte le agenzie di viaggi collegate e gli hotel – anch’essi veicoli di promozione territoriale – che hanno seguito i numerosi video e gli slideshow fotografici con cui sono state illustrate le tante peculiarità di un territorio capace di soddisfare le più recenti esigenze della clientela in cerca di soluzioni di vacanza all’aria aperta, nella natura, con possibilità di fare camminate rilassanti, praticare sport, visitare luoghi culturali en plein air ricchi di curiosità poco note eppure molto suggestive. Tra questi, i Giardini con specie vegetali pluripremiate a livello internazionale, un vulcano spento, antichi manoscritti con tracce della lingua etrusca e anglosassone, sentieri tracciati dai monaci, abbazie secolari, borghi legati a storie di occultismo, massoneria e mistero.

Tutto questo viene dettagliatamente illustrato nel Webinar e nella Guida per i Consulenti di Viaggio, scaricabili gratuitamente a questo link.



Il progetto Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte-Il Principio Naturale della Vacanza fa parte del programma di informazione e specializzazione realizzato da TTG Italia per facilitare la connessione tra il mondo delle agenzie di viaggi e gli enti preposti alla promozione territoriale. Questo progetto in particolare vedrà una seconda edizione autunnale, per un nuovo aggiornamento sull’offerta territoriale 2022-2023.