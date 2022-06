Settemari sponsor della digital edition di TTG Magazine

Settemari è il nuovo sponsor della digital edition di TTG Magazine, in uscita lunedì 6 giugno. A 40 anni dalla sua fondazione, dopo un periodo di forti cambiamenti, l’operatore del gruppo Uvet ha aperto un nuovo capitolo, tornando in pista per l’estate 2022.

Per la stagione - lanciata con la campagna 'Hello Summer 2022 -#restateconnoi' - il tour operator punta su una programmazione ricca, che spazia dal Mare Italia al Mar Rosso e alla Turchia. Tra le destinazioni, Egitto, Sicilia, Calabria, Minorca, Kos, Rodi, Djerba, Alonissos e Cipro.