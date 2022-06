Fto: fuel ancora in aumento, bruciato il record di aprile

Un nuovo record per il prezzo del fuel. Le rilevazioni di Fto segnalano per il mese di maggio una media per tonnellata metrica pari a 1.277,83 dollari, con un incremento dell'1,34% rispetto al mese di aprile che rappresentava già il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 2008.

Per un altro mese dunque il prezzo medio si attesta sopra la soglia dei 1.200 dollari. La prima settimana di maggio, inoltre, il fuel ha toccato il valore di 1.392,17 dollari.



Rispetto a dodici mesi prima l'incremento contina a essere sostenuto, con un +121,75% su maggio 2021, quando il prezzo si era fermato a 701,59 dollari.