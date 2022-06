Incendio a Stromboli: Federalberghi Eolie presenta un esposto e chiede i danni

Dopo l'incendio che è divampato a Stromboli lo scorso 25 giuugno Federalberghi Eolie si fa avanti per tutelare le strutture e il territorio. L'associaziomne di categoria, dopo aver avanzato lo scorso 27 maggio una richiesta di accertamento delle resposnabilità e di risacimento danni, informa con una nota di aver adottato una delibera approvata all'unanimità dal consiglio direttivo per difendere l'isola.

"Federalberghi, quale persona offesa - si legge nella nota -, depositerà in settimana un esposto presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. al fine dell’accertamento delle responsabilità penali cui all’art. 423 bis c.p. (incendio boschivo con le aggravanti ivi previste alla luce del danno grave, esteso e persistente all'ambiente anche su specie protette) in capo ai soggetti che verranno individuati dall’autorità inquirente".



Inoltre l'associazione ha dato mandato ai legali di depositare nei prossimi gironi un'istanza di mediazione civile per chiedere il risarcimento dei danni.