L’andamento rassicurante degli ultimi due mesi del 2022 non deve far perdere di vista le priorità per l’intero comparto del turismo organizzato: nel corso della serata organizzata a Milano, Franco Gattinoni si toglie per un attimo il cappello di presidente dell’omonimo Gruppo per parlare in qualità di presidente di Fto: “L’attività di confronto con il Governo non si è mai fermata e continua tutt’ora – spiega -. Fra i nodi da risolvere, quello relativo ai contributi, che se per il 2020 sono effettivamente arrivati, per il 2021 ci sono fino ad ora solo stati promessi. E fra gli altri argomenti sul tavolo, un’estensione degli aiuti per chi ha riportato i dipendenti in servizio ponendo fine alla cassa integrazione”.

La situazione è in divenire e l’andamento positivo, avverte Gattinoni, “non deve distogliere l’attenzione dai problemi che ancora restano insoluti”.