"Ami Assistance ha potenziato la sua rete commerciale, che permetterà alla società di fornire una migliore assistenza e offrire le sue soluzioni per il travel insurance alle circa 5mila agenzie di viaggi con cui è attiva una collaborazione. Grazie a questa operazione di rafforzamento della rete vendita, che oggi è composta da 10 funzionari che riportano al direttore commerciale Massimo Borelli (nella foto), quasi tutte le regioni d'Italia saranno coperte e ogni agenzia e t.o. potrà contare sul supporto di un referente dedicato. "Nonostante il periodo di difficoltà che l'intero settore del turismo sta vivendo, abbiamo fortemente voluto continuare a investire per proseguire con forza nel nostro percorso di crescita - sottolinea Borelli - e grazie al rafforzamento della nostra rete saremo in grado di coprire praticamente tutta l'Italia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)