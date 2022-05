Un modello da esportare. Welcome to Italy, il business model creato da Portale Sardegna in partnership con Welcome Travel Group, trova nuovi mercati all’estero.

Con un accordo siglato da Portale Sardegna con il gruppo turco Intra Holding, il progetto verrà replicato in Turchia grazie a una società turca detenuta al 50% da Portale Sardegna e al 50% da Intra Holding - denominata Teamcon Kongre Organizasyon Turizm Ticaret e andrà sotto il nome di Welcome to Turkey. I Local Expert di Intra Holding offriranno tutte le esperienze peculiari della loro zona sulla piattaforma.



“Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto questo risultato, che dimostra che il modello di business nato con i Sardinia Local Expert, dopo essere stato replicato a livello nazionale con gli Italy Local Expert, oggi possiamo dire che è diventato un modello internazionale – dice Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna -. In questo nuovo percorso si parte da una destinazione estremamente interessante come la Turchia e con un partner, Intra Holding, il nostro primo Country local expert che tra l'altro lavora con operatori italiani di primissimo livello da oltre 10 anni”.



Il progetto funzionerà come già sta operando Welcome to Italy. “L’accordo con Intra Holding testimonia la bontà del progetto che, da subito, abbiamo deciso di sposare insieme a Portale Sardegna – commenta Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -. L’allargamento del portafoglio prodotti per destinazione ci consente di ambire a canali distributivi sempre più importanti, efficientare i processi e raggiungere quelle economie di scala che rappresentano un fattore critico di successo in un mercato estremamente competitivo dove però il modello Welcome to... rappresenta un elemento disruptive”.