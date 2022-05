Malesia, focus sull’Italia: “Honeymooner primo target”

La Malesia non smette di guardare con attenzione al mercato italiano. Un legame, quello tra i due Paesi, consolidatosi nel tempo con un numero di arrivi dalla Penisola sempre crescente. Nel 2019 i turisti dall’Italia erano stati 54.710, con un aumento di oltre 10mila unità rispetto al 2017. “Il viaggiatore italiano è speciale - sottolinea Mohamad Libra Lee Bin Haniff, direttore dell’ente del turismo della Malesia per Francia, Spagna, Portogallo e Italia -. Una delle ultime tendenze è quella legata ai viaggi di nozze, che da stime interne sappiamo rappresentino almeno il 60% degli arrivi totali”.

'Beautiful Terengganu'

Una delle destinazioni ideali per recarsi in Malesia in questo periodo sono le isole Terengganu. Si tratta di una meta molto gettonata da chi giunge dall’estero, attualmente promossa in Europa e principalmente in Italia con la campagna 'Beautiful Terengganu'. Nel 2019 si erano contati 23.238 arrivi internazionali, una cifra che, come ha spiegato il presidente del Comitato statale per il turismo, la cultura e la tecnologia digitale, Yang Berhormat Ariffin Deraman, “mostra come le attrazioni naturali delle isole Terengganu e la loro unicità possano catturare i turisti europei, in particolare il mercato italiano”.



A oggi, i collegamenti sono operati su Kuala Terengganu direttamente da Kuala Lumpur, Subang e Kota Kinabalu da Air Asia, Malaysia Airlines, Malindo Air e Firefly, un viaggio per andare alla scoperta di qualcosa di autentico: si pensi al villaggio di pescatori Perhentian, alle esperienze di diving a Tenggol o allo snorkeling a Kapas. E ancora, perché non provare l’emozione di nuotare con le tartarughe a Redang, concedersi un massaggio rilassante o ancora passeggiare sulla spiaggia più lunga della Malesia, che da Nord a Sud si estende per 244 chilometri. Lo stato di Terengganu annovera infine delle vere e proprie gemme, tra cui Pulau Redang e Pulau Perhentian, potenziale traino per l’intero Paese. Questo arcipelago vanta altresì un’ampia offerta in termini di resort tra cui spiccano il The Taaras Resort and Spa premiato nel 2020 con il Travellers’ Choice Award, il Laguna Redang e l’Alunan Resort.

Gaia Guarino