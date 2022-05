Connettere 230 adv provenienti da tutta la Penisola con i grandi nomi del turismo italiano e straniero: è questo l’obiettivo dell'educwork di Ota Viaggi in programma dal 26 al 30 maggio in Sardegna al Club Esse Palmasera.

Tra i momenti principali dell’evento Obiettivo X, il talk show ufficiale in programma sabato 28 maggio, moderato dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista, che terrà le redini della vision e il confronto dei rappresentanti di cinque aziende: Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, Maria Paola de Rosa, responsabile vendita corporate, trade e digital Av di Trenitalia, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e Alessandro Onorato, responsabile commerciale Gruppo Onorato Armatori; insieme a loro, in rappresentanza di Ota Viaggi, Massimo Diana, direttore commerciale, e Domenico Aprea, ceo del tour operator che ha organizzato l'iniziativa.



Le aziende e il programma

A Obiettivo X parteciperanno anche Qatar Airways, Visit Brussels, Israel, Visit Malta, Moby, Tirrenia, Idee per Viaggiare, Guiness Travel, Go World, Gnv, Radio Turismo e Radio Vacanze.



Diverse le attività in programma, come la visita a 10 tra le strutture presenti nel catalogo 2022 di Ota Viaggi per proiettare a pieno gli agenti nell’estate della ripartenza.



