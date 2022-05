Welcome e Geo: online i nuovi portali per le agenzie

Sfruttare al massimo le opportunità di profilazione del cliente per intercettare le sue esigenze. Nascono anche con questo obiettivo i due nuovi portali di prenotazione per le agenzie WE hub e GEO Space, creati rispettivamente per le adv Welcome Travel e Geo Travel Network.

Le piattaforme sono basate sulla tecnologia Salesforce e ruotano intorno al Crm, che è stato recentemente rinnovato.



“Il sistema di customer relationship management - si legge nella nota di Welcome Travel - è, infatti, in grado di catturare in automatico, già dalla prenotazione, i dati del cliente passandoli al gestionale e al database e consentendo così alle agenzie del network di ottenerne la profilazione con un solo click”. In questo modo è ancora più semplice per l’agenzia inviare preventivi e offerte mirati sulla base delle ricerche e degli interessi dei singoli utenti.



Il prodotto in campo

Grazie alle piattaforme, gratuite per le agenzie del network, i dettaglianti potranno accedere ai contenuti commerciali e di marketing oltre che alle informazioni e ai moduli integrati per le richieste di attivazione dei servizi di Welcome e Geo. Inoltre sarà a disposizione un accesso semplificato al Service Center per il supporto in ambio leisure e biglietteria.



“Grazie ai flussi xml attivi con Alpitour World, Costa Crociere, Welcome to Italy e con i principali tour operator contrattualizzati dal network - si legge ancora nella nota -, i motori di ricerca WELGo! su WE Hub e GEO Quick su GEO space, permettono la verifica, in tempo reale, della disponibilità e delle quote di vacanze e crociere”.



Inoltre è possibile integrare ai motori di ricerca un tool per la prenotazione di voli, hotel, parcheggi e noleggio auto.



“Uno strumento unico sul mercato – commenta Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato Welcome Travel Group –, le agenzie avranno così l'opportunità di effettuare un cambio di passo per adeguarsi, con strumenti idonei, alle nuove dinamiche commerciali, di vendita e di comunicazione di un prodotto che è inevitabilmente cambiato. Il settore, ma soprattutto i tempi, impongono l’evoluzione della tecnologia, senza più alcuna possibilità di rimandare”.