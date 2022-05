La nuova campagna dell’Enit per promuovere l’Italia all’estero e le ultime novità di Expedia. La fase due di Ita Airways e il Focus Villaggi. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

L’Italia secondo gli italiani

Il Belpaese secondo gli italiani. È questa l'idea da cui parte la nuova campagna con la quale Enit andrà a promuovere il Paese sui principali mercati che quest'anno promettono di essere i più interessati a tornare a fare turismo nel Belpaese. Per farlo, Enit, in collaborazione con Ministero del Turismo, Coni, Raicom, mette in mostra non solo le bellezze nazionali, ma anche la creatività italiana… (continua nella digital edition)



Svelata la ‘nuova Expedia’

Una pausa forzata a causa della pandemia, poi il grande ritorno sul palcoscenico dell'Aria Resort&Casino di Las Vegas. Expedia Group presenta una 'nuova Expedia' in occasione della convention annuale, accendendo la platea con un sentito ‘If there's travel, there's life’… (continua nella digital edition)



Ita Airways e la fase due

Era una delle condizioni poste dalla Commissione per ottenere il via libera e raccogliere l'eredità di Alitalia: oltre alla rinuncia al programma Millemiglia e alla maggioranza su handling e manutenzione, la newco creata per il passaggio doveva garantire una reale discontinuità con il passato E il primo messaggio di percorso in tal senso era… (continua nella digital edition)



Focus Villaggi: protagonisti del mercato

Facile da vendere, amato dalle famiglie e prossimo alle spiagge più belle. Ma anche percepito come costoso, con scarsa possibilità di marginalizzare in maniera adeguata e a volte insidiato dalla richiesta crescente di soggiorni lontani dalla folla e dagli assembramenti. Sono le due facce del villaggio, un prodotto da sempre protagonista delle vetrine delle agenzie… (continua nella digital edition)