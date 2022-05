Viaggi e new normal: nello studio di Sabre i trend delle agenzie del futuro

‘Mapping Travel’s New Normal’: l’industria dei viaggi non sarà mai più la stessa e i cambiamenti destinati a durare sono al centro dello studio presentato da Sabre e condotto da Dr. Fried & Partners.

Lo studio ha coinvolto oltre 500 decison maker di compagnie aeree e agenzie di viaggi; le domande sono state preparate in otto lingue e poste a intervistati di 20 Paesi.

Ai partecipanti sono stati posti quesiti riguardanti l’impatto della pandemia sui clienti e sul business, ed è stato chiesto il parere su quali siano le implicazioni per il futuro dell’industria dei viaggi.



Il recupero nel 2024

Fra i dati emersi, più di un terzo dei leader dell’industria turistica è convinto che i viaggi ritorneranno ai livelli precedenti alla pandemia entro la fine del 2024, mentre un terzo ritiene che ciò accadrà nel 2025 o più avanti. Il sondaggio evidenzia la significativa importanza del ‘turismo di rivalsa’, viaggi che hanno come obiettivo la compensazione del tempo perduto durante la pandemia, con il 68% degli intervistati che risponde di prevedere una spesa maggiore da parte dei consumatori.

L’82% dei dirigenti di compagnie aeree si aspetta che, in seguito alla ripresa del settore, la combinazione di business travel e leisure aumenterà ancor di più.



Più tecnologia

Più della metà delle agenzie di viaggi partecipanti al sondaggio ha risposto che ora dedica più tempo alla ricerca di nuovi strumenti, servizi e tecnologie; si tratta di un’attività a cui si presta particolare attenzione soprattutto nell'area Asia-Pacifico, come confermato dal 71% delle agenzie intervistate nella regione.

Il 92% delle agenzie di viaggi ha dichiarato di desiderare il supporto dei partner tecnologici di viaggio per creare un’esperienza più fluida in termini di shopping, prenotazione e vendita, mentre l’89% ha risposto di volere strumenti utili per personalizzare i viaggi.



Cambiamenti veloci

Infine, il 96% delle compagnie aeree intervistate si aspetta soluzioni all’avanguardia per offrire opportunità di crescita e un miglior servizio clienti per avere più alti livelli di soddisfazione.

“Uno tra gli aspetti della ricerca che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è stata l’accelerazione senza precedenti del ritmo del cambiamento durante gli ultimi mesi - ha affermato Paola De Filippo, general manager per l’Italia di Sabre. -. Si tratta di un’enorme opportunità, che mette però a dura prova le agenzie di viaggi che devono adattare i propri piani, procedure e attività operative per essere in grado di affrontare questi potenziali cambiamenti”.

Le principali tendenze identificate dalle agenzie includono l'importanza di itinerari organizzati e connessi, la prevalenza dei viaggi nazionali e regionali e le sfide riguardanti la ripresa delle trasferte di lavoro.