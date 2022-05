Le incertezze che rallentano la ripresa del turismo

"Il turismo ha bisogno di certezze" era il mantra che si ripeteva fino a qualche mese fa. Ed è sicuramente un'affermazione indiscutibile, dal momento che il travel è un settore che vive di programmazione, impegni, allotment, charter e investimenti che non si improvvisano in un paio di settimane per stare dietro alle esigenze della clientela.

Dopo due anni in cui il settore in Italia è stato appeso alle zone a colori, alle ordinanze del venerdì, alle decisioni dell'ultimo minuto (ricordiamo, tra gli altri episodi, lo stop alle piste da sci pochi giorni prima della prevista apertura), al turismo le certezze mancavano come l'aria. E dunque la speranza era che le l'estate 2022 riducesse al minimo le sorprese. Purtroppo così non è…. (continua sulla digital edition)



Il servizio completo sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online a questo link