Quality Group rinnova la formazione per le agenzie con gli eventi ‘Be Alive’

Nasce un nuovo format targato Quality Group per gli incontri con le agenzie. Si tratta degli eventi ‘Be Alive’, esperienze che fanno parte della nuova filosofia di programmazione ‘QExperience’ che abbina alle visite tradizionali, un ventaglio di proposte autentiche e esperienziali.

“Dopo due anni di relazioni on line - spiega il direttore commerciale Marco Peci (nella foto) -, vogliamo cambiare paradigma tornando a vivere esperienze vere, umane, immersive, coniugandole con contenuti digitali, ed è da questa sintesi che abbiamo messo a punto una nuova modalità di formazione denominata Be Alive”.



Prima tappa il ciclo di tre incontri alla scoperta del South USA di America World con approfondimenti sulla destinazione a cura di Damien Tamburo di America World, Marcella Re di Travel South Usa, Paolo Somaschi di British Airways/Iberia e Nicolò Sessa di American Airlines.



Gli appuntamenti si terranno a Treviso (28 maggio), Bergamo (8 giugno) e Monteu Roero, nelle Langhe, in data da definire.