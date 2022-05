Impennata di prenotazioni in Uk per la Spagna dopo l’allentamento delle misure

Allentare la stretta sulle misure anti-Covid è un richiamo formidabile per le prenotazioni turistiche. Lo dimostra il caso della Spagna: dopo l’annuncio che il Governo avrebbe consentito l’ingresso dei cittadini extra-Ue non vaccinati, le prenotazioni per la meta dei cittadini del Regno Unito hanno visto una spinta notevole.

Come riporta travelmole.com, l’allentamento delle misure richiede ai turisti in arrivo non vaccinati solamente di esibire il risultato di un test Covid negativo.



Ora il Regno Unito si aspetta una stagione record per quanto riguarda il turismo outgoing: secondo i dati dell’Abta, l’assaciazione delle agenzie di viaggi inglesi, il 70% delle famiglie ha prenotato una vacanza all’estero quest’anno. E la Spagna è una delle mete principali, se si calcola che solo nel 2019 il Paese aveva accolto 18 milioni di arrivi in aereo dal Regno Unito.