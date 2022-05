di Amina D'Addario

“Il business futuro dipende tutto dalla tecnologia e dal prodotto capace di distinguersi dall’esperienza di massa e da tutto ciò che è omologato”. Francesco Ferrara (nella foto) è sempre stato convinto che il successo di un’agenzia di viaggi stia tutto nella sua capacità di presidiare segmenti di mercato alternativi e di costruirci sopra un prodotto di nicchia.



Così è stato nel 2001, quando dopo la gavetta in un’agenzia storica di Napoli, decide di aprire a Frattaminore, alle porte del capoluogo campano, la Kunene Viaggi e di compiere una scelta per quei tempi controcorrente: “Mentre la maggior parte dei punti vendita si limitava a proporre il charterizzato degli operatori, insieme alla mia socia Marietta Russo abbiamo puntato fin da subito sul tailor made. Lo abbiamo fatto sia per non finire nella spirale degli sconti, che presto si sarebbe rivelata una trappola pericolosissima, sia perché non volevamo diventare dei semplici preventivatori”. Alla Kunene Viaggi le vacanze si progettano infatti “solo per appuntamento viene sviluppato insieme al cliente solo quando capiamo che è realmente incuriosito dalla nostra professionalità”.

Una linea a cui sono sempre rimasti fedeli, nonostante gli investimenti costanti sulla tecnologia, vero pallino di Ferrara. “Dal primo sito vetrina siamo passati all’e-commerce”. E al versante b2c si è poi aggiunta tutta l’attività b2b di EliteBookings “una piattaforma che integra il prodotto di oltre 40 banche letti, gds e aggregatori low cost”.



Ma la particolarità “è che opera su due fronti: perché se da una parte forniamo servizi e prodotti turistici alle altre agenzie, dall’altra, grazie a questo market place, sono anche le agenzie e le dmc locali ad avere la possibilità di integrare il proprio prodotto e di venderlo sia in Italia che all’estero”.



La pandemia è stata anche l’occasione per riprendere “vecchi progetti nel cassetto” e di svilupparli. È nato così ‘Campania in cammino’, brand che opera nel segmento incoming con l’obiettivo di “intercettare tutta la domanda ancora inevasa di prodotto green. Parliamo di tutte quelle forme di turismo slow e all’aria aperta che oggi vanno per la maggiore, ma che in agenzia ancora non trovano spazio”. Esperienze lontane dagli itinerari più battuti già sperimentate con successo dalla Kunene Viaggi: “Lo scorso weekend siamo riusciti a portare quasi 200 persone a Bacoli, nella zona dei Campi Flegrei, puntando su trekking, folclore locale e degustazioni di prodotti tipici. È per questo che vogliamo implementare ancora di più questo tipo di format e fare in modo che possa essere distribuito in maniera veloce anche attraverso EliteBookings”.