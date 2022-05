L'investimento in Four Seasons non è il primo passo di Bill Gates nel turismo: con la sua Microsoft, il magnate creò infatti Expedia nel lontano 1996. La nuova puntata di Ritratti racconta gli investimenti nel travel di uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni.



Tra i big attuali della tecnologia, inoltre, Bill Gates è uno dei pochi a non aver volto lo sguardo al cielo per conquistare un posto nel business dei viaggi spaziali. Eppure non è mai stato indifferente al fascino dell’innovazione nel turismo.