Nuovevacanze investe in formazione e digitalizzazione

Nuovevacanze Travel Group punta sulla formazione e sull’innovazione. Il network, in collaborazione con Sand Tour, ha di recente portato una ventina di agenzie a Marsa Alam, per una due giorni all’insegna della formazione; e si appresta a investire con decisione sulla digitalizzazione.

“Non solo educational e incontri - ha spiegato nel corso dell’evento il ceo di Nuovevacanze Corrado Lupo -, Nuovevacanze continua su azioni concrete ed investimenti di forte spinta sul trade. Le azioni su cui verte il focus di Nuovevacanze sono: omnicanalità e digitalizzazione”.



Continua, in particolare, l’investimento sulle persone: sulle adv del network, così come sui tour operator e sulle aziende partner. Da inizio anno, infatti, l’azienda si è prodigata nell’organizzazione di numerosi educational e incontri.



Prosegue, inoltre, il tour on the road di Corrado Lupo in tutte le adv del network. Tra giugno e luglio sono previsi atri fam trip dedicati al prodotto dei partner platinum Nuovevacanze.