La primavera del turismo, le mete emergenti e la Spagna luxury: il meglio di TTG Magazine

La primavera del turismo e le mete emergenti post pandemia. Le nuove strategie per rilanciare l’industria dei viaggi e la svolta uplevel della Spagna. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

La primavera del turismo

Voglia di ottimismo. Così Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, sintetizza l'attuale momento storico. "Tra sofferenza, sgomento e realismo siamo sopravvissuti" spiega il presidente intervistato da TTG Italia, che aggiunge: "Ora pensiamo solo ad andare avanti… (continua nella digital edition)



Viaggi dopo il Covid: le nuove mete

Una spinta verso le mete che garantiscono una natura incontaminata e ampi spazi, alla scoperta di culture diverse da avvicinare grazie ad esperienze autentiche: le richieste agli specialisti del tailor made si stanno concentrando verso destinazioni particolari, che stanno assumendo un rilievo speciale nel "nuovo mondo" post pandemia… (continua nella digital edition)



Turismo, un modello da ricostruire

“Testiamo lo status quo delle aziende che hanno sofferto di più nell'era pandemica, cioè quelle del turismo. Un'era che ha portato disastri patrimoniali e finanziari, ma che in pochi hanno capito". Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna, entra subito nel vivo della questione dando l'avvio ai lavori del Meet Forum 2022... (continua nella digital edition)



Spagna, la nuova scelta uplevel

C'è un nuovo protagonista del lusso e del glamour in Europa. Sulla scena dei viaggi upper level si affaccia con prepotenza la Spagna, e in particolare la sua capitale, Madrid, che da sorella minore della più blasonata Barcellona e delle destinazioni per super vip Ibiza e Formentera si impone quest'anno come meta must have per chi è in cerca delle ultime novità… (continua nella digital edition)