Ergo Assicurazione Viaggi: De Alvarado alla direzione commerciale

Miguel De Alvarado è il nuovo direttore commerciale per l’Italia di Ergo Assicurazione Viaggi. Il manager raccoglie il testimone di Daniela Panetta che, in 40 anni di carriera, ha lasciato un segno importante nel mercato.

"Il cambiamento che avviene oggi in Ergo Assicurazione Viaggi non è di poco conto – commenta il direttore generale Dario Giovara -, la figura commerciale è il volto che ogni giorno si interfaccia con i nostri clienti, tour operator, agenzie di viaggio e broker, e per anni Daniela Panetta ha saputo gestire egregiamente questo ruolo, con risultati eccellenti e per cui io, e tutta l’azienda, la ringraziamo. Lascia ora a Miguel un testimone importante, che sono certo porterà la nostra società a svilupparsi ulteriormente e a consolidare la posizione di mercato”.



De Alvarado, nato in Spagna nel 1978, risiede a Milano da oltre un decennio. Vanta una formazione in economia aziendale e, in particolare, nel settore assicurativo, sin dall’inizio della sua storia professionale. Dopo aver gestito per sette anni un’agenzia assicurativa della compagnia Mapfre a Barcellona, nel 2012 ha intrapreso un nuovo progetto con il gruppo assicurativo InterMundial a Milano, che gli ha consentito di specializzarsi nel settore delle assicurazioni viaggio operando su tutto il territorio nazionale italiano.