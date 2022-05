Cisalpina Tours ricerca personale per il nuovo polo corporate a Milano

Una campagna di recruiting per trovare senior business travel consultant con esperienza per la sua nuova sede di Milano. È l’opportunità offerta da Cisalpina Tours ai molti professionisti del turismo che cercano sbocchi professionali.

L’azienda, infatti, per rispondere alle sempre crescenti esigenze dei propri corporate client, ha aperto un centro di eccellenza a Milano e necessità di una nutrita serie di figure che abbiano già conoscenze nell’ambito del business o leisure travel booking, in particolare in ambito GDS e biglietteria aerea.



“Siamo orgogliosi di questo slancio positivo offerto dai primi mesi del 2022 – dice Giorgio Garcea (nella foto), coo di Cisalpina Tours -. Il nostro Gruppo offrirà ai candidati interessati delle opportunità di sviluppo professionale, oltre alla possibilità di entrare in una realtà solida, conosciuta sul mercato e che opera a livello globale su grandi clienti internazionali. Lo sviluppo su Milano di un centro di eccellenza per il corporate travel è un segnale per il territorio, ma anche un importante riconoscimento per questo gruppo di lavoro che ha saputo superare le fasi complicatissime della pandemia e costruire le basi per questa nuova evoluzione”.



Per accedere alla selezione si può andare sulla pagina ‘carriere’ del sito di Cisalpina Tours o nella sezione lavoro di LinkedIn.