Expedia certifica la ripresa: nel mondo ricerche in aumento a doppia cifra

di Gaia Guarino

Il desiderio di tornare a viaggiare, la ripresa del traffico internazionale, l’ampliamento della finestra temporale in fase di ricerca e l’attenzione alla sostenibilità. Sono queste alcune tra le note positive emerse dal Travel Trend Report effettuato da Expedia Group Media Solutions e i cui dati sono relativi al primo trimestre del 2022.

“Se guardiamo alla prima parte dell’anno e ai mesi che verranno, siamo ottimisti - commenta Jennifer Andre, Global Vice President, Media Solutions -. Il 2022 si presenta come un anno di crescita”.



Osservando i dati emerge come durante il primo trimestre, a livello globale, vi sia stato un +25% rispetto al trimestre precedente sul volume di ricerche, con una spinta a doppia cifra in Nord America (+30%), in Europa, Medio Oriente e Africa (+25% su tutta l’area Emea). I numeri migliorano se il confronto avviene con il primo trimestre del 2021, salendo a un +75%.



Nella comparazione con lo scorso anno, l’area Emea registra un +165%, seguita dal Nord America (+70%), dall’America Latina (+50%) e infine dall’Asia Pacifico (+30%).



Arco temporale più lungo

Il venir meno di molte restrizioni dovute alla pandemia ha innalzato il livello di fiducia nei viaggiatori che hanno via via esteso anche il periodo di ricerca. Se fino a qualche mese fa la regola era il last minute, nel primo trimestre del 2022 le ricerche su un arco di tempo di oltre 180 giorni sono aumentate del 190% rispetto all'ultimo trimestre del 2021, mentre si sono ridotte quelle per una potenziale partenza entro i 21 giorni (-15%).



Quali destinazioni

Le grandi città come New York, Las Vegas e Londra hanno mantenuto il loro appeal tra i viaggiatori garantendosi una posizione nella global top 10 delle destinazioni prenotate nel corso del primo trimestre. A queste si affiancano le mete sul mare come Cancun, Punta Cana, Honolulu e Miami.



Infine, per quanto riguarda l’ospitalità, il dato combinato di hotel ed extralberghiero sale del 35% rispetto all'ultimo trimaestre del 2021, con una permanenza media che si mantiene stabile, 2 giorni per gli hotel e 5,5 per il vacation rental.