di Amina D'Addario

Oltre 1.800 esperienze, tutte sostenibili, che entro la fine dell’anno diventeranno 4.000. Sono i numeri di True Italian Experience il portale che segna il debutto di Ita Airways nel mondo delle holidays, ma in maniera più evoluta, ovvero suggellando un nuovo patto con le agenzie e i tour operator italiani.



“Porteremo dentro tutta la filiera del turismo, la distribuzione ma anche i comuni, le dmo e tutte le realtà che operano nell’incoming. La nostra forza sarà la promozione b2c passando per il b2b” è il messaggio lanciato ieri a Roma dall'a. d. Fabio Lazzerini davanti a un parterre con tanti volti noti del settore tra cui il presidente di Fto, Franco Gattinoni - partner tecnico del portale -, e la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic.

Effetto ancillary

A margine della conferenza Lazzerini ha invece spiegato che la piattaforma nasce sì per promuovere la Penisola, ma soprattutto per ampliare la capacità di generare ricavi della compagnia. “Il nostro compito è promuovere il turismo in Italia, ma dobbiamo anche stare attenti a non fare lo stesso lavoro delle agenzie e dei tour operator che ci vendono. Sull’outgoing sono loro gli esperti, noi ci mettiamo solo la componente del volo e loro vendono il resto. Sull’incoming, dove l’offerta è invece clamorosamente polverizzata, siamo l’aggregatore che dà la possibilità a chiunque abbia i contenuti di caricarli e poi di essere commercializzati. Per noi si tratta di un'ulteriore fonte di reddito, perché sono ancillary che vanno a completare il volo”.



A spiegare il funzionamento della piattaforma è stato invece l’a. d. di True Italian Experience, Maurizio Rota: “Il potenziale turista può ispirarsi con i video già caricati sul portale. Con un click potrà accedere subito dopo all'offerta già configurata per lui che comprende il viaggio con Ita, gli hotel, i transfer. Fino ad oggi abbiamo caricato oltre 1.800 esperienze, ma diventeranno 4.000 entro fine anno".