Metaverso, social e Nft: arrivano nuovi canali per i biglietti aerei

Potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano un nuovo competitor per le vendite di viaggi online. E questa volta potrebbero essere coinvolti anche i social network: un ‘salto di qualità’ spesso paventato negli scorsi anni ma mai concretizzatosi.

Ovviamente è ancora presto per considerare i social un vero e proprio competitor. Ma la macchina si sta muovendo, da un lato con il Metaverso dall’altro con gli Nft, gli speciali Token con cui è possibile ‘rivendicare’ la proprietà di un oggetto digitale. Proprio come, ad esempio, un biglietto aereo.



Le compagnie aeree (e non solo) stanno dimostrando interesse per gli Nft, fino a Air Europa che ha annunciato la decisione di vendere i ticket tramite questo sistema.



Ma non solo: Vueling ha deciso di vendere viaggi tramite il Metaverso, l’evoluzione di Facebook su cui Mark Zuckerberg sta puntando molto.



Il passaggio successivo arriva da una notizia delle ultime ore: Instagram (sempre di casa Zuckerberg) ha annunciato che da questa settimana negli Stati Uniti sbarcheranno gli Nft, che potranno essere venduti tramite social. Si tratta ancora di un esperimento e gli ostacoli all’espansione su altri mercati non sono pochi, tuttavia apre la strada alla possibilità di vendere biglietti tramite Nft via social.



L’evoluzione delle vendite online è, forse, solo all’inizio.