Tariffe più convenienti per le agenzie di viaggi. O meglio, per i dettaglianti che scelgono la connessione diretta Ndc rispetto ai gds. La nuova politica commerciale annunciata da Vueling si muove in una direzione chiara: canalizzare le vendite sui propri canali di distribuzione.

Come riporta preferente.com, il vettore ha rilanciato con un piano di sviluppo tecnologico per offrire la migliore offerta sui canali diretti per clienti finali e agenzie. In definitiva, il progetto è quello di veicolare il massimo del traffico sui propri canali invece che su quelli di soggetti terzi.



Gli obiettivi

L’obiettivo è di arriva al 100% di distribuzione digitale nel 2024, incanalando le vendite in agenzia sul portale ‘Vueling Partners’ e tramite la connessione Ndc, che è il vero fulcro della nuova strategia.



Per quanto riguarda i gds, Vueling non fa mistero della sua scelta: l’obiettivo è fornire alle agenzie una migliore offerta tramite i propri canali rispetto a quelli dei sistemi di distribuzione globale. Il piano comprende anche l’implementazione dei metodi di pagamento specifici come il Bsp.