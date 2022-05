Aruba punta sulle agenzie con un nuovo programma di formazione

di Amina D'Addario

Aruba Tourism Authority aggiorna la piattaforma di formazione per le agenzie italiane. “Il programma è stato interamente rivisto perché - spiega Valentina Humbert, rappresentante per l’Italia dell’ente - in questi due anni ci sono stati diversi cambiamenti e il prodotto si è molto rinnovato. Accedendo alla piattaforma One Happy e-Learning gli agenti possono ad esempio geolocalizzare le attrazioni turistiche o acquisire curiosità diverse dal solito. Il programma include al momento un corso sulla destinazione, ma in futuro verrà arricchito con un modulo dedicato agli hotel”.

La destinazione ha anche investito sui protocolli di igiene e sicurezza con l’Aruba Health & Happiness Code, “una certificazione - precisa Humbert - che il Governo ha implementato a livello nazionale e che riguarda non solo i resort ma anche i ristoranti, i negozi, le attività e le escursioni”.



Per accrescere il numero dei turisti internazionali, l’isola caraibica, che nel 2019 ha accolto oltre 11mila viaggiatori dall’Italia, ha anche lanciato The Aruba Effect, una nuova campagna di comunicazione incentrata sull’effetto benefico che un viaggio ad Aruba regala quando la si visita, ma soprattutto quando si torna a casa.