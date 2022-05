Garavaglia, Spagna, SIA e SUN: scopri il meglio del nuovo TTG Magazine

Il bilancio del primo anno da ministro del Turismo di Massimo Garavaglia e la ripartenza delle prenotazioni raccontata dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Il lancio delle crociere di Costa in Turchia e la virata uplevel e green della Spagna nella nuova Travel Guide. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Garavaglia: “Un nuovo Piano strategico del Turismo a ottobre”

Nuovo Piano strategico del Turismo, trasformazione di Italia.it in un hub digitale al passo con i tempi e, per la prima volta, una banca dati di tutte le strutture ricettive che, insieme agli accordi con le principali Ota, permetterà di fare un passo avanti nella lotta all'abusivismo… (continua nella digital edition)



Tour operator, l’onda lunga del rimbalzo

È un mondo nuovo quello che si apre agli occhi degli operatori turistici. Un mondo finalmente quasi del tutto libero da limitazioni e regole stringenti, che sta suscitando l'entusiasmo di chi, provato da due anni di pandemia, vuole tornare a viaggiare verso le destinazioni a lungo raggio… (continua nella digital edition)



SIA e SUN 2022: i temi dell’anno

Fari puntati sulla formazione professionale per la prossima edizione di SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style. Dal 12 al 14 ottobre prossimi, in contemporanea a TTG Travel Experience, i saloni dedicati all'hôtellerie, al turismo open air e balneare organizzati da Italian Exhibition Group lanciano in Fiera a Rimini un calendario di seminari e talk per… (continua nella digital edition)



Bocca Federalberghi: “In hotel voglia di ottimismo”

“Tra sofferenza, sgomento e realismo siamo sopravvissuti. E abbiamo tanta voglia di ottimismo". Così Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, racconta a TTG Italia, a pochi giorni dall'Assemblea Nazionale che vedrà l'associazione riunirsi a Parma, lo stato di salute del comparto alberghiero dopo due anni durissimi, che… (continua nella digital edition)



Costa Crociere in Turchia

Costa Crociere salpa per la Turchia. Il nuovo itinerario ha debuttato il 1° maggio e a effettuarlo fino al 13 novembre sarà Costa Venezia.Una novità nel panorama delle vacanze organizzate, una collaborazione tra Costa, Turkish Airlines, Ente Nazionale del Turismo Turco e Galataport di Istanbul, il nuovo… (continua nella digital edition)



Travel Guide Spagna: tra lusso e sostenibilità

Sole, mare, isole, ombrelloni e movida. Questa, da tradizione, è la Spagna delle vacanze, una storia raccontata per anni, ancora ben presente e viva nell'immaginario collettivo e che corrisponde anche al vero, in alcune località e in alcuni periodi dell'anno… (continua nella digital edition)