I4T rilancia la polizza annullamento per rischi imprevedibili

Una polizza annullamento valido in caso di eventi imprevedibili al momento della prenotazione e circostanze inevitabili ad essi collegate. È il prodotto che I4T, società di intermediazione di polizze viaggio per agenzie e tour operator, ha lanciato nel 2020 in piena pandemia e che riconferma anche oggi, perché i consumatori hanno una maggiore consapevolezza dei rischi e degli imprevisti che possono comportare un annullamento della vacanza all’ultimo minuto.

"Diamo il nostro contributo concreto alla ripresa del turismo, attraverso questi prodotti ad alto valore aggiunto che superano la logica dei cosiddetti “rischi nominati” – dice Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T -. Seppur con molte differenze, infatti, le polizze annullamento normalmente contemplano solo eventi precisi come la malattia o il ricovero ospedaliero dell’assicurato e dei suoi famigliari, lo spostamento delle date di un esame, il licenziamento, la nuova assunzione, la convocazione presso l’autorità giudiziaria e altre situazioni simili”.



La polizza, disponibile solo per chi prenota in agenzia di viaggi, è valida anche in caso di attentati terroristici o improvviso scoppio di una guerra, purché avvengano in prossimità della destinazione del viaggio, entro un raggio di 50 km. Sono compresi terremoti, alluvioni o altre calamità naturali che colpiscono le strutture prenotate o, se il viaggio assicurato è un solo volo, l’aeroporto di destinazione.



La novità proposta da I4T punta a fornire un incentivo in più a prenotare, anche con largo anticipo, per ridare ossigeno alle casse degli operatori, senza preoccuparsi eccessivamente del contesto di instabilità che ancora ci avvolge.