Un riscontro positivo dalla campagna di promozione dell’immagine del sistema turistico italiano nel mondo dell’Enit: “ne condividiamo l’impostazione ampia e partecipativa con tutta la filiera, così come sosteniamo gli obiettivi di rilancio del ministro Garavaglia, che sono anche i nostri: auspichiamo che il 2022 sia l’anno di vera ripresa del turismo, con il ritorno ambizioso ai livelli dei flussi turistici del 2019” commenta il presidente nazionale di Assoturismo, Vittorio Messina.



“Il turismo, con le sue eccellenze, può e deve essere il volano della crescita del Paese, il comparto sta mostrando segnali positivi, ma la resilienza e la capacità di ripresa delle imprese turistiche va sostenuta, soprattutto dopo due anni di pandemia ed una crisi internazionale che non accenna a rientrare – aggiunge Messina -. La stagione estiva è alle porte e lo scenario di incertezza spinge la scelta delle famiglie sempre più a ridosso della vacanza: inflazione e caro-bollette hanno fatto triplicare i costi fissi per le imprese ricettive ed i servizi turistici e ridotto la capacità di spesa a disposizione dei viaggiatori, per questo è fondamentale in questa fase prorogare tutte le misure di contenimento dei prezzi energetici e dei carburanti, oltreché favorire provvedimenti volti all’ammodernamento e all’efficientamento, della rete delle strutture ricettive. Solo così si potrà contare su una ripresa solida ed effettiva”.