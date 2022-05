di Paola Trotta

“Grazie a una comunicazione mirata che ha generato domanda e a un trade che sta lavorando in maniera impeccabile, oggi possiamo parlare di numeri crescenti e previsioni positive”. Riccardo Fantoni, direttore vendite Italia Costa Crociere spiega così il nuovo corso della compagnia, frutto di un attento lavoro di ascolto.

“L’andamento attuale – prosegue - è frutto non solo di una volontà di cambiamento della compagnia, ma anche dell’ascolto nei confronti di adv e clienti, ai loro input, come scali nuovi, on board differenti, approfondimento di una destinazione che ci mancava da tempo, come la Turchia per esempio, rivisitazione degli itinerari esistenti, soste più lunghe. Lo abbiamo fatto”.

Ad aprile 2021 è stato introdotto un contratto di valore con le agenzie che stabilisce reciproci impegni “con una partnership seria e nel 2022 c’è stato il ritorno a Costa Next, il contenitore di servizi con tanta formazione. Siamo appena partiti con la prima di 36 aule virtuali e tanti fam trip sulle nuove navi per vivere il cambiamento Costa a 360’. Sono stati 3500 in sette mesi e altri in arrivo”. Un dato che dice tanto: “La prenotazione di all inclusive di vendita nelle agenzie è l’85% - conclude Fantoni -. Numeri importanti con agenzie e clienti molto soddisfatti”.