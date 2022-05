Stop alle restrizioni Covid in Italia dal 15 giugno: l’ipotesi del sottosegretario Costa

Un’estate come quella del 2019. È questa l’ipotesi avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Nel corso della trasmissione 24 Mattino su Radio 24, questa mattina, Costa ha infatti affermato “Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare a una estate senza restrizioni”.

Come riporta ilsole24ore.com, dunque, tra poco più di un mese potrebbero cadere tutte o quasi le misure di prevenzione Covid sopravvissute alla prima tranche di allentamenti, quella che è scattata a inizio mese.



In particolare, dopo il 15 giugno potrebbero venir meno l’obbligo di mascherina ffp2 sul trasporto pubblico, compresi treni ad alta velocità, aerei e traghetti.



Inoltre, decadrebbe anche l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie anche nei luoghi al chiuso: dunque stop alla ffp2 al cinema, a teatro, nelle sale da concerto e per gli eventi al chiuso.



Nessuna novità invece per il regime speciale dello smart working, che è stato da poco prolungato fino al 31 agosto.