Gattinoni dà il via alla campagna 'Summer is magic', 30 i partner coinvolti

Si chiama ‘Summer is magic’ la campagna estiva con cui Gattinoni intende dare un impulso decisivo alle vendite - grazie alla partnership con 30 brand del settore tra cui tour operator, crocieristi e catene alberghiere - prevedendo importanti riduzioni di prezzo per i pacchetti prenotati dal 9 maggio al 5 giugno.

“Il 2022 - commenta Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni (nella foto) - è l’anno della ripartenza e non potevamo non pensare a una campagna forte, dedicata alle agenzie di viaggio e ai nostri migliori partner. La campagna Summer di quest’anno comunica al cliente finale una serie di promozioni e sconti per invogliarlo a pensare all’estate e recarsi in agenzia per prenotare”.



I mezzi scelti

I mezzi scelti per dare visibilità a questa campagna sono di varie tipologie: dalle emittenti radiofoniche - Radio Deejay, Radio Capital e M2O - dove vengono citati anche i top partner, agli schermi di 39 stazioni ferroviarie e 2 stazioni Metromare Rimini per un totale di 185 impianti digitali, dall’ingaggio di influencer fino ad attività di native advertising con partner quali Outbrain e Valica.



Il supporto delle agenzie

Le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanza contribuiranno a spingere l’iniziativa con contenuti sui social che potranno riprendere nei propri canali ma anche locandine, video prodotto per i monitor e i led degli hub di Milano e Torino e pagine dedicate sul sito gattinonitrave.it. “Abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione su diversi mezzi - sottolinea Maggi -, che parla al consumatore finale: materiali punti vendita, video vetrine, materiali digital e social e quattro settimane di comunicazione su radio, stazioni ferroviarie e monitor negli autogrill". L'obiettivo è sostenere la ripartenza spingendo il cliente in agenzia: “Ci aspettiamo ottimi risultati sia di visibilità ma, soprattutto, di vendita”.