Columbus: via ai roadshow per incontrare le agenzie

Il tour operator Columbus torna a girare l’Italia per incontrare le agenzie di viaggi. Dopo la partenza di Venezia e la tappa di Padova, il calendario procede con Firenze, Torino e Verona a maggio.

“L’obiettivo dell’iniziativa - si legge nella nota - è quello di far capire che nonostante il periodo che abbiamo attraversato si procede progressivamente al ritorno alla normalità”. Un elemento sottolineato dal ritorno degli incontri in presenza.



Gli incontri vertono in particolare sulla presentazione delle destinazioni Spagna, Portogallo, Canarie, Azzorre e Grecia, con le novità di prodotto e le nuove strutture.