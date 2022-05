di Gaia Guarino

Si chiama Expedia Group™ Open World la piattaforma presentata da Expedia Group alla convention annuale che, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna in presenza all’Aria Resort & Casino di Las Vegas.

Pensata per i partner, al fine di accompagnarli nella configurazione di prodotti e servizi, vuole garantire loro il successo nell’ecosistema del travel grazie a una e-commerce suite completa e integrata. “Che tu sia una banca, una compagnia aerea che vuole espandere la propria offerta, un adv specializzato o un influencer che tramite TikTok ispira la gente a sognare la prossima destinazione, Open World ti aiuta a raggiungere i tuoi traguardi - spiega Peter Kern, vice chairman & ceo di Expedia Group -. La nostra piattaforma nasce dal desiderio di mettere il viaggiatore al primo posto, perché crediamo che se vincono i viaggiatori, vinciamo tutti noi”.



Inoltre, come aggiunge Rathi Murthy, chief technology officer di Expedia Group, Open World faciliterà i partner di Expedia a ‘brillare’ nel mercato avvalendosi di una suite di soluzioni ritagliate sulle proprie necessità e supportate dall’intelligenza artificiale.



Il marketplace

Altra news tocca il marketplace, che prevede oggi un meccanismo di reward per i partner di Expedia capaci di far vivere ai propri clienti momenti memorabili durante il soggiorno senza disattenderne le aspettative. “Stiamo ridisegnando il nostro marketplace avendo come fulcro l’esperienza del viaggiatore”, sottolinea Ariane Gorin, presidente di Expedia for Business. “Il nostro obiettivo è infatti costruire un solido rapporto di loyalty”. I partner riceveranno analisi personalizzate per monitorare il proprio rating, in questo modo essi saranno incentivati a migliorarsi costantemente così da accedere a tool esclusivi godendo di maggiore visibilità sul sito. Terzo e ultimo tassello è la tecnologia. L’azienda ha deciso di espandere i Trip Boards a più linee di prodotto semplificando l’organizzazione del viaggio da parte dell’utente finale, di implementare lo Smart Shopping per innalzare il livello di trasparenza durante l’acquisto di servizi alberghieri e voli aerei, e di inserire un Price Tracking per valutare il trend dei prezzi dei voli, sia del passato sia del futuro, così da rendere chi prenota consapevole delle fluttuazioni previste. Questa funzione è attualmente fruibile soltanto sull'app statunitense, e a fine anno verrà estesa agli hotel.



One Key

C'è poi One Key, un loyalty program unico per tutti i brand di Expedia Group. Progetto gà nell’aria da tempo, verrà lanciato il prossimo anno unendo quattro differenti programmi fedeltà. Come ha chiarito Jon Gieselman, presidente di Expedia Brands, “per la prima volta tutti i membri di questi programmi potranno guadagnare e utilizzare i propri punti attraverso qualunque brand di Expedia Group, e su qualunque prodotto inclusi voli, hotel, extralberghiero, noleggio auto e crociere”.