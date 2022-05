Torna ‘Viaggiare da Soci’, il catalogo dedicato nelle adv Robintur e Viaggi Coop

Viaggi Coop torna a lanciare la sua serie di proposte vacanza con la nuova edizione del catalogo ‘Viaggiare da Soci’, disponibile in tutte le agenzie Robintur e Viaggi Coop e scaricabile dal sito del network.

Quest'anno l’offerta mare Italia è più ricca: la nuova Collezione Oro propone strutture 4 o 5 stelle con servizi su misura nei più bei luoghi sulle coste italiane con pernottamento e prima colazione. Nella Collezione Blu ci sono invece gli hotel, i villaggi e gli appartamenti al mare per coppie e famiglie che cercano una vacanza vivace, informale, in formula club o pensione completa. Tornano anche gli alloggi in casa mobile all’interno dei camping village e i pacchetti convenienza per la Sardegna.



Confermate ed ampliate le novità lanciate nel 2021, ossia soggiorni con escursioni, che consentono di accedere a un programma di tour collegato alla vacanze al mare con la comodità di alloggiare sempre nello stesso hotel, vacanze attive, con weekend lunghi per godersi l’Italia a piedi o in bicicletta. E ancora weekend nelle città d’arte con viaggio in treno alta velocità, hotel, accompagnatore Robintur, guide locali e crociere con sconti e quote dedicate su un’ampia gamma di itinerari e partenze firmate Costa e MSC Crociere.



Prenotando con Viaggiare da Soci, i soci delle cooperative di consumatori Coop Alleanza 3.0, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Lombardia, Nova Coop Piemonte e Coop Liguria hanno una riduzione immediata sul costo della vacanza, accumulano punti sulla propria Carta socio, ricevono premi e buoni viaggio da spendere per le vacanze successive.